У Польщі заявили, що не можуть поступатися Україні у питаннях історичного минулого

Там зазначили, що зараз можна відчути, що польсько-українські відносини "ослабли", однак попри це їх треба розвивати на правді і у цьому польська сторона не може поступатися.

Розвиток польсько-українських відносин повинен спиратися на надійний історичний аналіз, правду та взаємну довіру.

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Про це заявив спікер Сенату Польщі Станіслав Карчевський, передає Польське радіо. На його думку зараз можна відчути, що польсько-українські відносини «ослабли». «Мусимо розвивати їх на правді, у цьому ми не можемо поступатися. Діалог триває і буде тривати. Мусимо переказувати нашу спільну правду, розвиток відносин має спиратися на надійний історичний аналіз, правду та взаємну довіру», - сказав він.

«Українська сторона нині не дозволяє проводити ексгумації, це велика проблема (…). Це дуже важливо для розвитку наших відносин, і, перш за все, для досягнення правди», - сказав Карчевський.

Спікер Сенату нагадав, що у четвер, 12 липня, у Варшаві відбудеться 3-й саміт голів парламентів Центральної та Східної Європи. Він зауважив, що у зустрічі візьме участь представник України, однак «не дуже високого рівня». «Це також нас турбує, краще було б , якби приїхав голова (парламенту України – ред.), або віце-голова», - зазначив Карчевський.