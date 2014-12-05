Каспаров розповів, коли зруйнується уявний мир на Кавказі

Про це сказав російський опозиційний політик Гаррі Каспаров в інтерв'ю ТСН.

"Очевидно, що ситуація в Чечні, як і на Кавказі, може дуже швидко змінитися. Як тільки перестануть надходити гроші з центру, Кавказ може піти в рознос", - говорить він.

Каспаров зазначив, що за підсумком двох чеченських воєн Москва почала регулярно виплачувати данину Чечні.

"Тобто Кадиров - це військовий лідер Чечні, місцевий диктатор, який зумів поставити значну частину бойовиків під свій контроль за рахунок того, що Путін гарантував йому безперебійне матеріальне постачання", - сказав опозиціонер.

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Гаррі Каспаров нагадав, що в Росії зараз великі фінансові проблеми, тому не виключено, що Чечня теж буде страждати.

"Тому кадировська модель працює доти, поки працює путінська вуглеводнева модель. Якщо уявити собі, що путінська модель перестає працювати безперебійно, оскільки закінчуються гроші, то мир на Кавказі виявляється міфом, який може бути зруйнований, як ми бачимо це зараз", - вважає він.

Нагадаємо, в Грозному досі лунають вибухи, а чути стрілянину в сусідньому місті.