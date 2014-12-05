Журналісти стали свідками боїв у селі Піски (фото)

Журналістка "5 каналу" Ірина Герасимова була в епіцентрі подій.

Напередодні увечері село Піски традиційно обстріляли. Відлуння запеклих боїв в аеропорту Донецька долітає і до околиць.

Ворожі кулі загнали журналістів у підвал. Військовики у цей час залишаються на позиціях. У перерві між пострілами розмірковують про стратегію – чи треба здавати аеропорт, чи ні.

Для роздумів у бійців було кілька годин затишшя. На ранок бої поновлюються. А волонтери медичної служби, котрі чергують у Пісках, резюмують: "За останні дні ми вивезли чоловік 20 трьохсотих і кілька 200-х. Зараз не скажу – може троє-четверо" – каже волонтер Галина Алмазова.

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Цієї ночі минулося без втрат з українського боку. Нова доба принесла нові атаки – як з боку ворога, так і йому у відповідь. Серед інших легендарних "кіборгів" прикривають артилеристи 1-ї окремої танкової бригади.

Про результати своєї роботи бійці довідуються по рації від бійців з передової. "Попали в десяточку. В ціль", – каже боєць ДУК "Правий сектор" "Ашот".

Хто ворог для місцевих мешканців – останні визначитись не можуть, і досі вірять, що воюють між собою українці – просто спонсори у них різні. Попри обстріли, які тривають вже більше п'яти місяців – залишати селище вони не планують.