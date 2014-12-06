Жителі Донбасу потребують чіткого розуміння, що їх чекає в майбутньому – протоієрей Гуляєв

Про це прес-секретар Донецької єпархії Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Георгій Гуляєв сказав у інтерв'ю «УНІАН-Релігії».

«Головна біда – сьогодні люди не розуміють, що їх чекає в майбутньому за будь-яких сценаріїв розв’язання конфлікту. Завдано глибоких душевних ран, хтось втратив близьких, хтось втратив майно, хтось побував у полоні», - сказав отець Георгій.

Він відзначив, що «необхідно розуміти, що ресурс, запас міцності Донбасу зменшується з кожним днем».

Читайте такожУ Донецькій області за час бойових дій пошкоджено 62 храми УПЦ МП«Віруюча людина, звичайно, не помічає якоїсь нужденності: ми звикли поститися, у нас немає великих претензій до одягу. Але все одно відчувається брак медикаментів. Тому ми тим і займаємося, що втішаємо і підтримуємо людей», - відзначив прес-секретар Донецької єпархії.

На думку отця Георгія, для УПЦ МП на Донбасі рік, що минає, став часом випробувань на твердість віри і принципів.

«Ми завжди традиційно за богослужінням молилися про мир у всьому світі, але так щиро, як зараз, про мир ми ще ніколи не молилися», - сказав протоієрей.