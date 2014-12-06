З обох боків конфлікту воюють наші парафіяни - прес-секретар Донецької єпархії УПЦ МП

Про це прес-секретар Донецької єпархії Української Православної Церкви протоієрей Георгій Гуляєв сказав в інтерв'ю «УНІАН-Релігії».

«Так, приходять. І ми опиняємося в дуже непростій ситуації. У цій війні добровільно або за необхідності беруть участь і наші парафіяни. У питаннях, де офіційна влада України і Росії, світове співтовариство не можуть толком охарактеризувати, що відбувається зараз в Донбасі, приховуючи це за якимись евфемізмами, від нас чомусь хочуть політики з протиборчих таборів, щоб ми офіційно називали речі своїми іменами. Але ми - не та структура, яка навішує ярлики, ми можемо давати лише духовну оцінку. І духовна оцінка війні дана. Це - взаємна бійня. І мета віруючих людей молитися про мир. Користі від цього протистояння і руйнування власного дому не буде», - підкреслив прес-секретар Донецької єпархії УПЦ МП.

Читайте такожЖителі Донбасу вимагають чіткого розуміння, що їх чекає в майбутньому - протоієрей ГуляєвРазом з тим він зазначив, що Українська Православна Церква Московського патріархату на Донбасі - єдина структура в регіоні, яка не змінилася з початком бойових дій.

«Поїхав мер, обладміністрація, правоохоронці, а донецький митрополит все той же, і всі священики на місцях. Українська Православна Церква - це та структура, яка духовно з'єднує Донбас з Україною. І не дає забувати гарячим головам про те, що крім уряду сусідньої або своєї країни - є ще народ. Уряди приходять і йдуть, а люди залишаються. Пройде час, взаємні звинувачення і претензії зійдуть нанівець, і нам треба буде якось жити і дивитися один одному в очі», - зазначив отець Георгій.

Разом з тим він звернув увагу на те, що сьогодні конфліктуючі сторони в Донбасі не хочуть чути заклик про примирення.

«Ми хочемо миру, а корупціонери, і революціонери впевнені, що вони тут, на землі, житимуть вічно. Але все ж коли-небудь закінчується. І навіть якщо ти втечеш від суду людського, то є ще суд Божий. І навіть сама смерть не закриває всі питання, а тільки починає ставити їх», - нагадав прес-секретар Донецької єпархії.

Говорячи про місію церкви по звільненню полонених, отець Георгій зазначив, що вона фактично провалилася.

«Були окремі випадки звільнення полонених і заручників, але, в цілому, тут немає контакту. Є певні інтереси певних людей, в які ми не вписуємося. Це, дійсно, проблема. Є люди, які начебто б і хочуть, щоб ми допомагали, але вони по-іншому вирішують всі ці питання», - зазначив отець Георгій.

Протоієрей Гуляєв закликав сторони конфлікту зупинити конфлікт на Донбасі.

«В умовах інформаційної війни нам постійно задають питання: а ви з ким, ви за кого? Відповідь одна - ми з Христом. Є християнська інтуїція, яка дозволяє нам говорити: «зупиніться, якщо ще крок, буде біда». На жаль, ця біда вже настала, але важливо знайти в собі сили звернутися до Бога і зупинити конфлікт на Донбасі», - закликав отець Георгій.