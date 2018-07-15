Євродепутат Гармс опублікувала лист від заарештованого в Криму активіста Мустафаєва

За словами політв'язня, правозахисники нарахували понад 70 заарештованих і більш ніж 10 вбитих у Криму осіб, не рахуючи десятків зниклих безвісти.

Депутат Європарламенту Ребекка Гармс опублікувала лист від кримськотатарського активіста Сервера Мустафаєва, заарештованого російськими силовиками в Криму за сфабрикованим звинуваченням.

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Як зазначається у Facebook Гармс, випадок Мустафаєва не є унікальним, однак його особиста доля говорить про реальність ситуації в Криму та про її вплив на усе населення півострова: «світ, де критика стикається з утиском, сім'ї розлучають, а майбутнє стає все більш невизначеним».

На своєму сайті Гармс зазначила, що раніше їй доводилося говорити з Мустафаєвим через відеоконференцію – він був правозахисником. Тепер він став політв'язнем.

У своєму листі до євродепутата Мустафаєв вказує, що незважаючи на всі резолюції і рішення міжнародних інституцій, репресії на національному і релігійному грунті в окупованому Криму тривають.

За словами політв'язня, активісти нарахували понад 70 заарештованих і більш ніж 10 вбитих у Криму осіб, не рахуючи десятків зниклих безвісти. Правозахисники також стикаються з епізодами тортур і спробами залякування, спрямованими на схилення до співпраці з місцевими силовими структурами.

Коментуючи ситуацію в Криму, Гармс розкритикувала ФІФА, яка на тлі ЧС-2018 ігнорує грубі порушення Росією прав людини.

«Зберігаючи мовчання, ФІФА не тільки порушує свої власні правила, але і підтримує авторитарний режим ціною свободи таких людей як Сервер Мустафаєв», - уклала вона.

Нагадаємо, підконтрольний російським окупантам Київський районний суд Сімферополя заарештував громадянського журналіста і одного з координаторів громадського об'єднання «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва 22 травня. Засідання проходило в закритому режимі. Російські силовики включили Мустафаєва у в так звану справу «Хізб ут-Тахрір».