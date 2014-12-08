У ЗМІ оприлюднені доходи міністрів нового уряду

В новопризначеному уряді, члени якого показали декларації вже за 2013 рік, найбагатшим виявився міністр юстиції Павло Петренко з доходом в три мільйони. Проте, найбіднішою виявилась міністр Кабінету міністрів Ганна Онищенко. Вона задекларувала 35 тисяч гривень доходу. Про це повідомляє INSIDER.

Статки деяких членів уряду залишились невідомими. По-перше, не здали свої декларації міністри-іноземці: голова Мінфіну Наталія Яресько, МОЗ - Олександра Квіташвілі та Мінекономіки - Айварас Абрамавичус. Вони заповнили лише особові картки.

Крім цих, видання не змогла знайти декларації молодих топ-менеджерів: голови МінАПК Олексія Павленко та Мінінфраструктури – Андрія Пивоварського. Немає декларацій юриста Ігоря Шевченко, що очолив Мінекології та Валерія Вощевського, що став віце-прем'єром.

Серед тих документів, які були опубліковані, найцікавішою є декларація міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Згідно неї, в 2013 році дружина міністра Інна Авакова отримала 716,8 тисяч доходу. 16,8 тисяч з них – заробітна плата. А 700 тисяч позначені, як "дарунки, призи, виграші".

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Міністр зазначив у своїй декларації, що в 2013 році отримав 18 тисяч євро доходу з Італії. Виходячи з документу, він має у цінних паперах та статутних капіталах компаній більше 9 млн грн. З них сума, еквівалентна 8,8 млн вкладена в іноземні активи.

Також цікавою є декларація наймолодшого члена уряду – 30-річної міністра Кабінету міністрів Ганни Онищенко. Вона працювала юристом в компанії "МЛГруп", яка належала нинішньому голові Мінюсту Петренко. Вже в цьому році вона була його заступницею в міністерстві. В цьому році Ганна перейшла на держслужбу і її статки зросли. Вказаний дохід за 2014 рік склав 51 тисячу гривень, проти 35 тисяч в минулому році.

Цікавою також є декларація найбагатшого міністра - головного юриста країни Петренко. Він нікого не вказав в графі "склад сім'ї", але тримає 4 земельних ділянки загальною площею до одного гектара та три автомобілі. Заощадження міністра складають 9 млн грн. Також три автомобілі тримає Юрій Стець, голова новоствореного міністерства інформаційної політики.

Голова МЗС Павло Клімкін задекларував всього 44 тисячі гривень в 2013 році. Але його дружина Наталія заробила більше півмільйона гривень на здачі в оренду майна.