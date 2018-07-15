У Гельсінкі перед зустріччю Трампа і Путіна українці мітингували на підтримку Сенцова (фото)

Загалом на Сенатській площі у столиці Фінляндії напередодні зустрічі президентів США і Росії мітингували понад 2 тис. осіб.

У Гельсінкі перед зустріччю президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна українці мітингували на підтримку незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Як передає Радіо Свобода, українці розгорнули плакати на підтримку Сенцова, який з 14 травня голодує в російській колонії.

В акції також взяла участь сестра Сенцова Наталія Каплан.

Загалом на Сенатській площі у столиці Фінляндії напередодні зустрічі президентів США і Росії мітингували понад 2 тис. осіб. Перед цим вони провели ходу під гаслом: «Гельсінкі – за права людини». У мітингу взяли участь супротивники політики обох лідерів: екологічні активісти, супротивники жорсткої політики щодо мігрантів, представники ЛГБТ-організацій та інших.

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Як повідомляв УНІАН, акція #SaveOlegSentsov з 13 по 16 липня проходить у понад 30 країнах світу. Учасники акції вимагають, аби одним з питань на переговорах Путіна і Трампа у Гельсінкі 16 липня було питання звільнення українських політв’язнів.