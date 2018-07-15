У Києві проходить акція з вимогою звільнити Сенцова та інших українських політв’язнів

Акція #SaveOlegSentsov з 13 по 16 липня проходить у понад 30 країнах світу.

На Майдані Незалежності у Києві відбувається акція, учасники якої вимагають від Росії звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня, та інших політв’язнів.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники глобальної акції #SaveOlegSentsov зібралися біля Монументу Незалежності.

Вони розмістили банер із переліком прізвищ 70 українських політв’язнів, звільнення яких вимагають. Також активісти встановили банер із назвою акції.

Промовці зазначили, що з 13 по 16 липня акція #SaveOlegSentsov відбувається у понад 30 країнах світу. Вони вимагають, аби одним з питань на переговорах президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа у Гельсінкі було питання звільнення українських політв’язнів.

Під час заходу активісти показали перформанс про Сенцова, Путіна, Трампа та канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

Читайте такожСестра Сенцова закликала бойкотувати прокремлівські ЗМІ України (відео)

Крім того, під час акції було виголошене глобальне звернення учасників кампанії #SaveOlegSentsov, яке зачитують в усіх країнах, де проходить акція.

У документі учасники акції закликають влади своїх країн терміново звернутися до Росії з вимогою звільнити Сенцова та інших українських політв’язнів.

“Ми просимо уряд нашої країни зробити усе можливе для звільнення Олега та усіх громадян України, які були позбавлені волі за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму, а також усіх військовополонених та цивільних заручників, які утримуються на окупованій Росією території Донбасу”, - йдеться у зверненні.

Також учасники акції закликають уряди своїх країн ініціювати окремий переговорний процес між Росією та Україною щодо звільнення цих людей та виступити посередниками у таких перемовинах.

Крім того, активісти просять уряди під час усіх заходів за участі офіційних представників Російської Федерації порушувати питання дотримання прав людини і політв’язнів у Росії та в окупованому Криму.

Під час акції усі бажаючі на великому плакаті могли залишити слова привітання та побажання Сенцову до дня народження, якому 13 липня виповнилося 42 роки.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцова утримують в колонії у місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа російському президенту Володимиру Путіну з проханням про помилування сина.