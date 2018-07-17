Для впливу на прокурорів: Горбатюк прокоментував реорганізацію департаменту спецрозслідувань ГПУ

Водночас, наголошує він, усі слідчі та прокурори залишилися на своїх місцях і їхнє ставлення до проведення розслідувань не змінилося.

Начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк вважає, що організаційні зміни в структурі ГПУ були здійснені задля можливості вчиняти додатковий вплив на прокурорів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів, навіщо, на його думку, було перекваліфіковано Департамент спеціальних розслідувань.

"Як на мене, єдине - це якраз питання можливості додаткового впливу на прокурорів, тобто тих осіб, які приймають рішення у кримінальних провадженнях. Тому що ми неодноразово, я особисто, слідчі і прокурори, не дозволяли втручатися незаконно у розслідування кримінальних проваджень. З цього приводу були і скарги, і заяви про злочин", - сказав Горбатюк.

На його думку, відповідне рішення щодо реорганізації департаменту в управління "було цим продиктоване".

Водночас, зауважив він, "слідчі і прокурори дійсно залишилися всі на місцях, і всі за тими кримінальними провадженнями, які розслідували, і керівники підрозділів".

"Відповідно, жодних змін у самому ставленні до розслідування, в бажанні встановити істину і притягти винних до відповідальності, не відбулося. А якщо будуть будь-які спроби незаконного впливу, то ми будемо ставити до відома суспільство, очікуючи на допомогу", - наголосив Горбатюк.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав наказ про організаційні зміни в структурі та штатному розписі ГПУ, яким, зокрема, ліквідовано очолюваний Горбатюком Департамент спеціальних розслідувань, що займався розслідуваннями злочинів під час Революції гідності у 2013-2014 рр. та злочинів високопосадовців за часів президентства Віктора Януковича.

Організаційні зміни мали на меті розмежувати структурні підрозділи, які здійснюють досудове розслідування і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в ГПУ.

У структурі ГПУ утворено Управління спеціальних розслідувань як самостійний структурний підрозділ "з тією ж штатною чисельністю, що і однойменне управління у складі колишнього Департаменту спеціальних розслідувань". Відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань включено як окремий підрозділ до Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань.