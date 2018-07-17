РФ відповіла на звинувачення щодо МН17 і заявила про готовність "як і раніше" сприяти розслідуванню

Також у російському зовнішньополітичному відомстві нарікають на «згаяний час» у розслідуванні причин катастрофи.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що звинувачення проти РФ в атаці на малайзійський «Боїнг» (рейсу МН17) чотири роки тому в небі над окупованою частиною Донецької області «нічим не обгрунтовані», і нарікають на «згаяний час» у розслідуванні.

Про це йдеться в коментарі МЗС Росії у зв'язку з четвертою річницею аварії малайзійського «Боїнга» на сході України.

«Наприкінці травня ц.р. Нідерланди і Австралія, не чекаючи на відповіді російської сторони на спрямовані голландською прокуратурою у березні, квітні і травні ц.р. запити про правову допомогу у «справі МН17», висунули проти Росії нічим не обґрунтовані звинувачення у причетності до загибелі малайзійського лайнера, і в ультимативній формі вимагали вступити у переговори для обговорення правових наслідків такої відповідальності, включаючи виплату компенсацій родичам жертв авіакатастрофи», - йдеться у заяві .

У МЗС РФ вважають, що тим самим ці дві країни-члени Спільної слідчої групи з розслідування причин катастрофи продемонстрували свою неготовність до продовження повноцінної конструктивної співпраці у «справі МН17», а також вони не зацікавлені в проведенні «всеосяжного, об'єктивного і незалежного міжнародного розслідування».

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Крім того, в заяві наголошується, що в приуроченій до 4-ої річниці катастрофи малайзійського «Боїнга» заяві міністра закордонних справ Австралії Джулі Бішоп йдеться про звернену до Росії пропозицію Нідерландів та Австралії про «початок діалогу навколо обставин, що призвели до трагічної втрати безневинних життів» .

«Саме до такої співпраці ми закликали, починаючи з 2014 р., проте минуло 4 роки, перш ніж наші партнери усвідомили потребу в ньому. Скільки часу згаяно. Росія залишається прихильною резолюції Ради Безпеки 2166 і як і раніше готова сприяти розслідуванню, щоб домогтися встановлення істини і притягнення до відповідальності винних», - стверджують в МЗС.

Також у російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що Нідерланди фактично зняли з Києва провину за незакриття повітряного простору над районом бойових дій на сході країни.

Як повідомляв УНІАН, літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня Спільна слідча група, до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України, надала додаткові докази ключової ролі Росії в трагічній катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-ій зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

25 травня стало відомо, що уряд Нідерландів почав здійснювати кроки для притягнення Росії до відповідальності за збиття літака рейсу MH17.

Австралія заявила, що домагатиметься від Росії виплати компенсацій сім'ям жертв катастрофи MH17.

МЗС за дорученням президента Петра Порошенка почав консультації з Нідерландами і Австралією для приєднання до переслідування Росії за збиття літака рейсу MH17.