Міліція затримала одного з активістів, які захоплювали Вінницьку ОДА

Про це УНІАН повідомили в секторі зв'язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

У міліції зазначають, що під час перевірок, які проводить вінницька міліція стосовно подій, які мали місце 6 грудня під стінами ОДА, затримано одного з активістів-правопорушників.

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«6 грудня під час проведення позачергової сесії обласної ради біля приміщення ОДА окремі агресивно налаштовані мітингувальники грубо порушили громадський порядок. Внаслідок чого вісім працівників вінницької міліції, які несли службу з охорони громадського порядку, були госпіталізовані з тілесними ушкодженнями та отруєннями газом», - зазначають у міліції.

За фактами побиття співробітників міліції та грубого порушення правопорядку біля приміщення ОДА слідчим управлінням міліції відкрито кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство) та ч.2 ст.345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Один з активістів, причетний до грубих порушень громадського порядку, був затриманий. Ним виявився 25-річний вінничанин.

8 грудня за вищезгаданими статтями правопорушнику було оголошено про підозру та рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проводяться слідчі дії.

Наразі працівники міліції продовжують збирати інформацію та встановлювати осіб, які спровокували протистояння біля обласної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня зранку в Вінниці близько 400 активістів взяли штурмом будівлю облради, де планувалася позачергова сесія, на якій місцеві депутати мали намір проголосувати за відставку чинного голови облради Сергія Свитка. Під час штурму приміщення постраждали 7 правоохоронців. Слідчий відділ Управління МВС України у Вінницький області відкрив кримінальні провадження за фактом порушення громадського порядку та побиття міліціонерів біля Вінницької облдержадміністрації.

Активісти зайняли залу та президію облради і прийняли звернення до президента Петра Порошенка з вимогою негайно звільнити голову ОДА Анатолія Олійника.

Потім учасники акції перемістились до будівлі обласного управління міліції, що на вул. Театральна і вимагали відставки начальника Управління МВС в області Ігоря Моренця.

7 грудня на площі в центрі Вінниці відбулося так зване "народне віче" за участю 150-200 осіб, яке проголосувало за відставку губернатора Анатолія Олійника і за нового, "народного губернатора" - голову вінницького осередку ВО "Свобода" Олексія Фурмана.