Президент підписав закон щодо посилення соцзахисту постраждалих учасників Революції гідності

Документом вносяться зміни до низки законів в частині: визначення пільг та інших соціальних гарантій, а також встановлення, що МСЕК дітей проводиться лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів.

Президент Петро Порошенко підписав закон № 2443-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції гідності та деяких інших осіб».

Як повідомляє прес-служба глави держави, документ спрямований на посилення соціальної захищеності учасників антитерористичної операції, учасників Революції гідності та членів сімей загиблих.

Ним вносяться зміни до низки законів України в частині: визначення пільг та інших соціальних гарантій для постраждалих учасників Революції гідності; встановлення, що медико-соціальна експертиза дітей проводиться лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів.

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Законом також приводяться у відповідність до статті 9 закону про статус ветеранів війни норми статей 6, 7 та 10 цього документа в частині визначення статусу працівників підприємств, установ, організацій, які брали безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в її районах у період проведення АТО; змінюються терміни «інвалід», «дитина-інвалід», «інвалід з дитинства», «інвалід війни» відповідно на терміни «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю», «особа з інвалідністю з дитинства» та «особа з інвалідністю внаслідок війни». Крім того, норми статей приводяться у відповідність до закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

Відповідні зміни вносяться в закони «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про професійно-технічну освіту», «Про охорону дитинства», «Про вищу освіту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про відпустки», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про судовий збір», «Про нотаріат», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про поховання та похоронну справу», «Про звернення громадян», «Про приватизацію державного житлового фонду», Кодексу законів про працю України і Житлового кодексу Української РСР.