Дата переговорів у Мінську поки не визначена - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Щодо дати та інших деталей проведення цієї (Мінської – УНІАН) зустрічі тривають переговори», - зазначив він, додавши, що «остаточних даних поки що немає».

Лисенко додав, що поінформує журналістів про дату проведення переговорів у Мінську та питань, які будуть порушені на цій зустрічі.

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Як повідомляв УНІАН, на 9 грудня в Мінську була запланована зустріч Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Пізніше стало відомо, що попередньо зустріч не відбудеться.

9 грудня речник МЗС України Євген Перебийніс заявив, що МЗС сподівається на проведення ближчим часом зустрічі учасників Тристороннього контактної групи з врегулювання ситуації на сході України.

“Ми сподіваємось, що ближчим часом вдасться досягти домовленості про проведення такої зустрічі, і за участі, в тому числі, представників незаконних збройних формувань Донецької і Луганської областей”, - сказав Перебийніс.

За його словами, Тристороння контактна група продовжує проводити консультації, вона регулярно і постійно зустрічається у визначеному складі — представник України, Росії та ОБСЄ.