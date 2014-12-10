У штабі АТО порівняли бойовиків зі стадом овець

"Якщо мова йде про бойовиків, то я хочу сказати, що це непідконтрольне нікому стадо овець, які роблять, не розуміючи, що вони роблять ... Самі по собі бойовики безпечні, як діти. Більш складне питання з російськими найманцями, які воюють на їхньому боці", - сказав він.

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Дмитрашковский зазначив, що загроза від бойовиків полягає лише в хаотичних необґрунтованих обстрілах, передає НВ.

Раніше повідомлялося, що терористи за минулу добу 17 разів порушили режим припинення вогню. В результаті сім мирних громадян були поранені.