У штабі АТО порівняли бойовиків зі стадом овець
13:56, 10 грудня 2014Політика
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Російські найманці становлять найбільшу небезпеку в Донбасі, заявив спікер штабу АТО Олексій Дмитрашковский.
REUTERS
"Якщо мова йде про бойовиків, то я хочу сказати, що це непідконтрольне нікому стадо овець, які роблять, не розуміючи, що вони роблять ... Самі по собі бойовики безпечні, як діти. Більш складне питання з російськими найманцями, які воюють на їхньому боці", - сказав він.
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Дмитрашковский зазначив, що загроза від бойовиків полягає лише в хаотичних необґрунтованих обстрілах, передає НВ.
Раніше повідомлялося, що терористи за минулу добу 17 разів порушили режим припинення вогню. В результаті сім мирних громадян були поранені.
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