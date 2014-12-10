Порошенко прибув до Австралії з офіційним візитом (фото)
15:10, 10 грудня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко прибув з державним візитом до Австралії.
Порошенко вперше проводить госвизит в Австралію \ @APUkraine
Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у своєму "Твіттері". "Вперше в історії президент України здійснив державний візит до Австралії", - написав Святослав Цеголко.
Вперше в історії президент України здійснив державний візит до Австралії. pic.twitter.com/RkADDwORAz
- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) December 10, 2014
У свою чергу Петро Порошенко у своєму "Твіттері" подякував українцям, які зустріли його в Мельбурні: "Я вдячний українській діаспорі за теплу зустріч в в Мельбурні", - написав він.
Grateful to our diaspora in Melbourne for their warm welcome. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/XiZn2CwGIZ
- Петро Порошенко (@poroshenko) December 10, 2014
Президент України розпочав державний візит до Австралії pic.twitter.com/aGDF2c60So
- APU (@APUkraine) December 10, 2014
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