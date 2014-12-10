Порошенко прибув до Австралії з офіційним візитом (фото)

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у своєму "Твіттері". "Вперше в історії президент України здійснив державний візит до Австралії", - написав Святослав Цеголко.

Вперше в історії президент України здійснив державний візит до Австралії. pic.twitter.com/RkADDwORAz - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) December 10, 2014

У свою чергу Петро Порошенко у своєму "Твіттері" подякував українцям, які зустріли його в Мельбурні: "Я вдячний українській діаспорі за теплу зустріч в в Мельбурні", - написав він.

Grateful to our diaspora in Melbourne for their warm welcome. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/XiZn2CwGIZ - Петро Порошенко (@poroshenko) December 10, 2014