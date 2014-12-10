Порошенко прибув до Австралії з офіційним візитом (фото)

15:10, 10 грудня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко прибув з державним візитом до Австралії.

Порошенко впервые проводит госвизит в Австралию \ @APUkraine

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у своєму "Твіттері". "Вперше в історії президент України здійснив державний візит до Австралії", - написав Святослав Цеголко.

У свою чергу Петро Порошенко у своєму "Твіттері" подякував українцям, які зустріли його в Мельбурні: "Я вдячний українській діаспорі за теплу зустріч в в Мельбурні", - написав він.

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