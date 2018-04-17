Спецпредставник Путіна розповів про бажання випити та обізвав Європу "моською", а РФ назвав "кіберслоном" (відео)

Спецпредставник російського президента заявляє, що РФ стала іншою, вона не "пробачить кіберудару".

Спецпредставник президента РФ з інформаційної безпеки, посол з особливих доручень Андрій Крутських заявив, що Росія не пробачить жодного кіберудару.

Про це він заявив під час організованої російським урядом конференції з питань інформаційної безпеки у німецькому Гарміш-Партенкірхені, передає "ЄвроПравда".

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"На що ми розраховуємо? Ми всі хочемо померти? Ми що, не хочемо сьогодні ввечері випити під час прийому тут, у Гарміші? Тому я хочу скористатись моментом і запевнити всіх: Росія стала іншою. Ми нікого не боїмось і кажемо це не через нахабство. Але ми не пробачимо жодного кіберудару", - сказав Крутських.

Спецпредставник президента РФ запевнив, що Росія не обмежиться усними відповідями.

"Тому якщо ви бажаєте, ваша маленька моська у Європі погавкає на російського кіберслона - ми не будемо на це реагувати усно та коментувати кожні випади", - заявив Крутських.

Нагадаємо, США і Британія у понеділок звинуватили російський уряд у масштабній кібератаці на державні та приватні компанії, критично важливі провайдери інфраструктури та постачальники інтернет-послуг, які підтримують ці сектори.