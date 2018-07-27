На хресній ході в Києві помітили нардепів-"опоблоківців" (фоторепортаж)
14:24, 27 липня 2018Політика
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На хресну ходу в столиці прийшли багато народних депутатів від "Опоблоку".
Сьогодні на хресну ходу в Києві прибули народні депутати від "Опоблоку", також був помічений екс-спікер Ради.
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Так, під час заходів з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України побачили нардепів від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, Михайла Добкіна, Нестора Шуфрича та Юрія Бойка.
Крім того, на молебень прибув колишній спікер ВР Володимир Литвин.
Какм повідомляв УНІАН, у Києві розпочалася хресна хода на честь 1030-річчя Хрещення Русі. За попередніми оцінками, у ході беруть участь не менше 100 тисяч осіб.
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Новина в сюжеті: 1030-річчя хрещення Русі-України