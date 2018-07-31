Директор ДБР просить надати результати поліграфу переможців конкурсу на керівні посади відомства

Між тим, зовнішня комісія ухвалила рішення про знищення результатів психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа, а акт знищення зберегти.

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба повторно звернувся до зовнішньої комісії з проханням надати результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа 27 кандидатів, яких комісія рекомендує для призначення на ключові посади в Бюро, або акт про знищення цих матеріалів.

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Про це йдеться у зверненні директора Бюро до голови конкурсної комісії Романа Майданика, інформує прес-служба ДБР.

"18 липня зовнішня комісія на своєму засіданні ухвалила рішення про знищення результатів психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа, а акт знищення зберегти разом із документами комісії. 19 липня Труба звернувся до комісії з проханням надати результати психофізіологічного дослідження, але жодної відповіді станом на 30 липня не було надано", - йдеться в повідомленні.

У листі до зовнішньої комісії директор ДБР наголошує, що обрання та призначення переможців конкурсу розслідувань знаходиться під пильною увагою громадськості та міжнародних партнерів.

"Відповідальність за те, хто очолить ключові напрямки роботи Бюро, на цьому етапі однаково розділяє і конкурсна комісія, яка обрала переможців, і директор Бюро, який має ухвалити рішення щодо їх призначення на посади. Результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа надзвичайно важливі для з’ясування директором Бюро моральних якостей кандидатів перед призначення їх на посаду, особливо враховуючи низку негативних повідомлень від ЗМІ та Ради громадського контролю при ДБР", – йдеться в зверненні.

"Відсутність реакції з боку конкурсної комісії, зокрема, ігнорування офіційного запиту директора Бюро, викликає щонайменше здивування», – наголосив Труба.

Також він нагадав, що всі переможці пройдуть перевірку державними органами влади, в тому числі НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня Труба заявив, що може не прийняти рішення про затвердження на керівні посади ДБР щодо усіх 27 кандидатів, обраних зовнішньою комісією.

Підставою для цього, за словами директора ДБР, може стати непроходження кандидатом спецперевірки, але, окрім того, "у директора є внутрішнє переконання щодо характеристик особистих і моральних якостей кожного працівника, які будуть отримані мною після висновків Ради громадського контролю".

Водночас директор ДБР уточнив, що його рішення про незатвердження керівника територіального підрозділу ДБР може бути оскаржено в суді.

Спецперевірку кандидатів, за словами Труби, здійснюватимуть працівники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства охорони здоров’я, Державної фіскальної служби та ін.