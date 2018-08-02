Експерт в деталях розповів про зброю, яку Савченко і Рубан збиралися використати для теракту в Києві

Серед вилученої зброї були кулемет і гвинтівка, які пробивають навіть броньовані автомобілі.

У народного депутата Надії Савченко та керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана було вилучено чималий арсенал зброї, який вони збиралися застосувати під час скоєння теракту у Верховній Раді.

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Про це заявив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін під час спільного брифінгу керівництва СБУ і ГПУ щодо завершення досудового розслідування у справі про підготовку теракту у Києві, передає ТСН.

"Було вилучено чотири 120-мм міномети і 46 мін до них, 44 з яких - осколково-фугасні і дві димові. Вони призначені для того, щоб визначити, куди падають міни як наведення на той чи інший об'єкт, по якому треба вистрілити. 44 міни - це приблизно від 10 до 12 хвилин пострілів чотирьох мінометів. Максимально - 15", - розповів він.

За словами Рувіна, для застосування цих мінометів потрібна невелика кількість людей, які володіють мінімальними знаннями про цю зброю.

"Також було вилучено кулемет калібром 12,7-мм - максимальним для стрілецької зброї - "Утес", снайперська гвинтівка "Дончанка", виробництва "ДНР", також калібром 12,7-мм. До них велика кількість набоїв, майже тисяча. Можливості навченого снайпера, як ми думаємо, - [вбивство] від 15 до 17 осіб на хвилину. "Утес" і "Дончанка" пробивають 40-міліметрову броню [уточнення від генпрокурора Юрія Луценка, що йдеться про будь-який броньований автомобіль]", - зазначив експерт.

Окрім цього правоохоронці вилучили вісім автоматів АК-74 і автомат АК-74 з повним комплектом патронів - це близько 5 тис. патронів. Також два ручних протитанкових гранатомети РПГ-7 і до них 12 штатних пострілів і два постріли, перероблених з 82-міліметрових мін.

"Два гранатомети РПГ-22, одноразових, 12 протипіхотних мін МОН-50 з радіусом суцільного ураження 50 м. 80 гранат, з них 20 - Ф-1, в народі "лимонка", з відстанню ураження людей в 200 м. І 60 гранат РГД-5 наступальної дії з радіусом ураження в 25-30 м. Ще були підствольні гранатомети та інші боєприпаси, які ми поки не розуміємо, як би використовувалися в потрібний момент", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримали на лінії розмежування в зоні проведення антитерористичної операції. Він їхав з окупованих територій, і в його вантажі знайшли зброю та боєприпаси. Переговірнику закидають підготовку терористичного акту і незаконне володіння зброєю.

Згодом у змові з Рубаном звинуватили нардепа Надію Савченко. 22 березня Верховна Рада зняла з Савченко недоторканність і схвалила притягнення до кримінальної відповідальності та арешт.

Савченко звинувачують у підготовці масштабного теракту проти керівництва країни з метою державного перевороту. Голосувати проти Савченко депутатів переконало 30-хвилинне відео. На ньому вона разом зі своїм спільником Володимиром Рубаном у деталях планують терористичну атаку із тисячами жертв у Києві.