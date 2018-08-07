"Приватна поїздка" за власний кошт: в АП розповіли, де Порошенко провів останній тиждень

У прес-службі президента повідомили, що з 6 серпня Петро Порошенко перебуває на своєму робочому місці в Києві.

Президент Петро Порошенко поїхав на тиждень у приватну поїздку у Євросоюз.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на адміністрацію президента.

"З 29 липня по 5 серпня 2018 року президент Петро Порошенко з приватною поїздкою перебував в Євросоюзі для проведення низки зустрічей", - відповіли в АП на запит видання.

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У прес-службі додали, що Порошенко заплатив за цю поїздку з власного рахунку.

"Дотримуючись 1 частини 25 ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення" жодної копійки державного бюджету на цю поїздку витрачено не було, а всі витрати сплачені з власного рахунку Петра Порошенка", - зазначили в АП.

Крім того, у прес-службі президента заявили, що повідомлення про перебування президента в даний період в Іспанії чи про зустрічі з відомими українцями не відповідають дійсності.

Водночас у запиті УП були питання про мету приватної поїздки, куди саме поїхав Порошенко та де перебуває наразі і чим займається.

Пізніше у прес-службі президента додали у коментарі УП, що з 6 серпня Порошенко перебуває на своєму робочому місці в Києві.

На решту питань в АП не відповіли.