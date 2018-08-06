"Несподівані гості": Порошенка із родиною помітили у ресторані Києва (фото)

На фото видно Порошенка у компанії дружини, двох доньок і сина.

Президент України Петро Порошенко вечеряв з родиною у київському ресторані Manu.

Про це повідомив політичний аналітик Ярослав Макітра на своїй сторінці у Facebook. "Вечеряємо з друзями і тут такі несподівані гості по сусідству. Петро Порошенко з родиною. Можливо, і не зовсім коректно, але таки зробив фото. Місце все-таки публічне: київський ресторан Manu", - написав він.

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У ресторані "Українській правді" підтвердили, що у них вечеряв президент, але пригадати точну дату його візиту не змогли.

"Так, було. Дійсно був у нас пан президент", - сказала офіціант Ірина, яка підняла слухавку.

На прохання уточнити, коли саме вечеряв у них президент, вона відповіла: "Недавно, скажемо так. Більше сказати не можу".

Востаннє Порошенко з'являвся на людях або в ефірі телебачення 28 липня. З того часу президент присутній в інфопросторі лише за допомогою постів у cоцмережах і повідомлень на сайті Адміністрації президента.