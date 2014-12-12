Росія відреагувала на прийняття конгресом США законопроекту на підтримку України

«Членам конгресу США час залишити ілюзії щодо дієвості кампанії санкцій проти Росії. На шантаж ми не піддамося, національними інтересами не поступимося, втручання в наші внутрішні справи не допустимо», – йдеться у коментарі міністерства закордонних справ Росії у зв’язку зі схваленням конгресом США закону «Про підтримку свободи України», який в Росії назвали «антиросійським», повідомляє радіо "Свобода".

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Нагадаємо, вчора конгрес США підтримав в обох палатах законопроекти про підтримку України і нові санкції щодо Росії. Зокрема документи передбачають, що президент США має право надавати допомогу Україні оборонними озброєннями, такими, як, наприклад, протитанкова чи бронебійна зброя або протиартилерійські радари, безпілотні розвідувальні апарати, системи захищеного зв’язку тощо, а також військовим навчанням.

Передбачено також розширити невійськову допомогу Україні – на облаштування вимушених переселенців, на переорієнтацію експорту оборонних підприємств із Росії на інші ринки, а також надати Україні термінову допомогу в галузі енергетики, враховуючи нестачу палива і електроенергії, в тому числі і для зменшення залежності України від імпорту енергоносіїв.

Щодо Росії документи визначають, що президент США має накласти санкції проти головного російського експортера військових товарів, компанії «Рособоронекспорт».