Тимошенко звинувачує колег по коаліції у подвійних стандартах

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує демократичну команду в застосуванні подвійних стандартів до голови Київської міської державної адміністрації, мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні уряду.

«Кияни чекають від демократичної команди дострокових виборів мера та Київради, яка також в тій частині, яка підтримує мера Києва, просто загрузли в таких справах, що не мають нічого спільного із законом. Мені дуже шкода, що наша демократична команда, яка йшла на вибори, обіцяючи киянам звільнити мера Києва і всю корупційну зграю, сьогодні сповідує подвійні стандарти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також повідомила, що сьогодні на своїй прес-конференції о 13.00 має намір оприлюднити «ті кулуарні хитросплетіння, які зараз відбуваються навколо Києва, мера Києва, навколо Київради, і все, що сьогодні заслуговує серйозної оцінки, а не “кришування».