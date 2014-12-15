Депутатів можуть позбавити зарплати за прогули

Автором законопроекту, текст якого розміщено на сайті ВР, є народні депутати Андрій Іллєнко, Михайло Головко, Юрій Левченко, Юрій Бублик, Олег Осуховський, Олександр Марченко, Сергій Рудик.

Законопроектом пропонується вилучити з частини 5 статті 33 Закону «Про статус народного депутата України» та з частини 4 статті 26 Регламенту Верховної Ради посилання на необхідність участі профільного парламентського комітету при визначенні питань щодо невиплат зарплати народним депутатам за ті дні, коли вони без поважних причин не виконували визначених законами повноважень.

Крім того, пропонується доручити голові ВР у тижневий термін після набрання законом чинності внести відповідні зміни до розпоряджень, які регулюють порядок обліку робочого часу та оплати праці народних депутатів.

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У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що «неодноразово порушувалося питання про необхідність не виплачувати заробітну плату депутатам за ті дні, коли вони без поважних причин були відсутні на своїх робочих місцях – у сесійній залі під час пленарних засідань, на засіданнях комітетів, комісій тощо, але й досі проблема не знайшла свого належного вирішення». Зазначається, що чинним законодавством, зокрема Законом «Про статус народного депутата України» та Регламентом ВР передбачено, що виплати народним депутатам за ті дні, коли вони без поважних причин не виконували визначених законом повноважень, не проводяться, але лише «за поданням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики». «Зазначене посилання на необхідність окремого подання профільного комітету для невиплат заробітної плати депутатам, відсутнім на своїх робочих місцях, по суті, порушує принцип рівності всіх перед законом. Адже депутат-«прогульник» не відрізняється від будь-якого іншого працівника, який нехтує своїми посадовими обов’язками», - йдеться в пояснювальній записці.