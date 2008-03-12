Інститут Горшеніна презентує результати програми досліджень «Ментальні основи вибору»

13 березня Інститут Горшеніна презентує результати своєї річної програми досліджень «Ментальні основи вибору».

Як повідомили УНІАН в інституті, дослідницька програма «Ментальні основи вибору» була заснована наприкінці 2006 року.

«Ми поставили перед собою складне завдання зрозуміти, не кого й що вибирають українці, а чому вибирають. Звідси унікальність методики й одержаних результатів», - зазначають в інституті.

За час дії програми, за матеріалами досліджень було зроблено 40 тисяч публікацій, коментарів і відгуків у виданнях як українських, так і світових ЗМІ.

Інститут Горшеніна є членом міжнародної соціологічної асоціації ESOMAR.