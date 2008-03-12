Черновецький чхати хотів на укази Президента і постанови Кабміну?

Київська влада ігнорує нормативні акти Президента України, Кабінету міністрів, Ради національної безпеки і оборони, а також національне законодавство у сфері земельних відносин і природоохоронної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони навколишнього середовища Георгій ФІЛІПЧУК сьогодні на засіданні уряду.

«Очевидним є те, що київська влада ігнорує укази Президента, постанови Кабінету міністрів, рішення Ради національної безпеки і оборони у сфері земельних відносин, природоохоронної політики. Якщо говорити про правовий аспект, не виконуються на рівні головних статей і положень Лісовий, Водний і Земельний кодекси», - сказав Г.ФІЛІПЧУК.

За його словами, за останні два роки Мінприроди провело 2600 перевірок по рішеннях Київської міської державної адміністрації у сфері земельних відносин. «Виявлено, що 85% усіх порушень є злісними, які тлумачаться як виняткові порушення закону», - уточнив Г.ФІЛІПЧУК.

Міністр також відзначив, що КМДА «віддає не просто землю, а влізає у природоохоронні та зони, що охороняються».

«Уряд маж прийняти рішення на рівні політико-правової оцінки, щоб ми разом із Президентом могли визначитися, кому ми віддаємо владу, в які руки з погляду моралі, етики і великої української політики», - запропонував Г.ФІЛІПЧУК.