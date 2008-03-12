У Нашій Україні обурені заявою представника Росії при ООН

13:44, 12 березня 2008
Політика
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НУНС написав заяву у відповідь

«Наша Україна» висловлює обурення заявами представника Російської Федерації при відділенні ООН у Женеві, які є наругою над пам’яттю мільйонів жертв геноциду 1932-33 років», про це йдеться у заяві Народного Союзу «Наша Україна», розміщеній на офіційному сайті блоку НУ-НС.

“Представник Росії при відділенні ООН дозволив собі щодо організованого комуністичним режимом СРСР голодомору вживати термін «так званий» і відкрито агітувати проти міжнародного визнання цього злочину геноцидом українського народу”.

У заяві, підписаній лідером блоку В’ячеславом Кириленком, нагадується про тисячі документів та свідчень, які доводять, що Голодомор 1932-33 років був цілеспрямованим геноцидом українського народу. “Заперечувати цей факт на тій підставі, що жертвами убивства голодом, спрямованого проти українців, стали й люди інших національностей, - все одно, що заперечувати голокост на тій підставі, що в нацистських газових камерах гинули не тільки євреї”, - стверджується у заяві.

Російським посадовцям, вважають автори заяви, добре відомо, що санкціоновані керівництвом СРСР і здійснені тоталітарним режимом злочинні дії були спрямовані на винищення людей виключно на території УРСР і Кубані, де абсолютну більшість населення становили українці. “Саме тут відбувався геноцид, який принципово відрізнявся від голоду в інших частинах СРСР своїм спланованим характером і масштабом жертв”.

 Наша Україна закликає дипломатію Російської Федерації “припинити аморальну протидію міжнародному визнанню Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу”. Та вважає, що “приєднання Російської Федерації до числа країн, які визнали Голодомор геноцидом піде лише на користь справі посилення добросусідських відносин між українським та російським народами”.

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