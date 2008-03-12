Херсонський губернатор офіційно попрощався з Нашою Україною
13:48, 12 березня 2008Політика
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Заяву датовано 27-им лютого
|Борис СІЛЕНКОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.СІЛЕНКОВ повідомив сьогодні на прес-конференції у Херсоні.
Зокрема, він наголосив, що заяву направлено до Суворовської територіальної організації партії. Документ датований 27-им лютого.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого Б.СІЛЕНКОВ заявив, що виходить з партії НСНУ, до чого його спонукала відсутність консолідаційних процесів у блоці «Наша Україна – Народна самооборона».
У своєму зверненні Б.СІЛЕНКОВ висловив переконання у необхідності створення нової партії, відзначивши при цьому, що після виходу з НСНУ спрямує зусилля «на участь у створенні нової партії з числа пропрезидентських сил».
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