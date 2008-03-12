Ющенко обіцяє зміни на ринку зерна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає неприпустимим адміністративне регулювання цін на зерновому ринку.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив сьогодні у с. Вознесенське на Черкащині під час відвідання Золотоніської філії товариства з обмеженою відповідальністю спільного підприємства «Нібулон», яке на сьогодні є одним із найбільших національних виробників та експортерів сільськогосподарської продукції.

На зустрічі з працівниками підприємства Президент наголосив на необхідності проведення виваженої аграрної та торгівельної політики держави та неприпустимості адміністративного регулювання цін на зерновому ринку.

«Адміністративне керування цінами на зерно приводить селянина до значних втрат. Якщо ми дамо свободу селянину отримувати ту ціну, яку він заробив, це буде перший внесок у розвиток українського села», - вважає він.

За його словами, сільське господарство України має значний експортний потенціал, і конкурентоспроможність цієї галузі підтверджується цифрами.

«У нас найкращі у світі землі, сприятливі кліматичні умови», - зазначив він, додавши, що для України та зокрема Черкащини реалізація можливостей у сфері АПК, безумовно, є одним з пріоритетів у глобальній конкурентній боротьбі.

Глава держави нагадав, що за оцінками міжнародних експертів, Україна у 2005 році забезпечила майже 5% світового експорту зерна і посіла за цим показником шосте місце серед країн світу. Говорячи про 2008 рік, В.ЮЩЕНКО сказав: «Є підстави сподіватися на отримання рекордного урожаю зерна».

Звертаючись до присутніх, В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що їх досвід у сфері розвитку аграрного сектору економіки України потрібно вивчати і впроваджувати у життя задля прискорення розвитку вітчизняного сільського господарства.

«Я повний оптимізму. Ми впровадимо зміни в організацію внутрішнього ринку зерна», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також висловив впевненість, що зі вступом України до Світової організації торгівлі можливості для розвитку нашого АПК і конкурентних переваг тільки збільшаться.

Глава держави оглянув Комплекс по прийому та зберіганню зерна філії підприємства, зокрема лабораторію з аналізу якості зерна, та ознайомився з виробничими потужностями із його вивантаження у сховища, побачив установки з просушування та ємкості для зберігання зерна.

*** ТОВ СП «Нібулон» є однією з небагатьох компаній в Україні, що мають повний цикл виробництва сільськогосподарської продукції - від вирощування до експорту. На підприємстві працює визнаний найкращим промисловим об`єктом України перевантажувальний термінал для зернових та олійних культур, а контроль за впливом на навколишнє середовище діяльності ТОВ виконує власна хіміко-технологічна лабораторія на високому рівні сучасних технологій.

У семи областях України працюють 24 філії підприємства, на яких загалом обробляється понад 70 тисяч га землі. «Нібулон» є акціонером елеваторів у різних регіонах, які здійснюють заготівлю, зберігання, обробку та відвантаження сільгосппродукції.