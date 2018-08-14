"Прихована окупація": генерал дав оцінку політиці Угорщини щодо Закарпаття

Військовий вважає, що Україні необхідно зміцнювати свої кордони не тільки на сході, а й по всьому периметру країни.

Політика Угорщини щодо Закарпаття може розцінюватися як посягання на суверенітет України і прихована окупація території.

Про це виданню "Апостроф" розповів генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки Василь Богдан.

За його словами, в України є безліч приводів хвилюватися про зовнішню політику своїх європейських сусідів.

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"Треба враховувати також той факт, що у багатьох країн ЄС є конфлікт інтересів. Наприклад, та ж Німеччина схвалює відверто політичний проект "Північного потоку-2". Лояльно ставляться до нього також Франція, Норвегія. Підстави для занепокоєння є і щодо наших найближчих сусідів – Угорщини, Румунії, Польщі. Офіційний Будапешт ввів посаду міністра з питань закарпатського регіону, який буде займатися питаннями розвитку Закарпаття, навіть дитячих садків! По-перше, це втручання у внутрішні справи держави, по-друге – посягання на суверенітет і територіальну цілісність, по-третє – латентна, прихована окупація нашій території!", – заявив Богдан.

Це свідчить про те, що Україні необхідно зміцнювати свої кордони не тільки на сході, а й по всьому периметру країни.

"Є історичні події, які не дають спокою певним імперським націонал-шовіністичним елементам. Вони мріють про те, щоб повернути полякам Волинь, угорцям Закарпаття, румунам – Бессарабію і тому подібне... Поведінка Орбана дає всі підстави стверджувати, що Угорщина виступає сателітом Кремля щодо України. Ми повинні бути готові захистити себе. Це не означає, що ми не повинні розвивати гуманітарні чи торгово-економічні відносини з такими країнами, але вони поважають того, хто сильний. Якщо ми будемо обороноздатними, ніхто не дозволить собі зазіхати на наш суверенітет і територіальну цілісність, а ми повернемо тимчасово окуповані Росією території", – резюмував експерт.