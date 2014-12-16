Могеріні: Україна для ЄС має пріоритетне значення

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сьогодні в Києві сказала на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

Вона нагадала, що це її перший візит в Україну в якості Верховного представника ЄС і у зв`язку з цим вона подякувала Порошенку за його запрошення відвідати Україну.

«Я дуже високо ціную вашу енергію і зусилля, які ви докладаєте в ім`я вашої країни, а також за ваші зусилля щодо розвитку відносин з ЄС. ЄС приділяє пріоритетну увагу Україні. Нам дуже важливо, що відбувається в Україні. І ми знаємо, що для нас дуже важливо підтримувати те, що ви робите як президент, а також як особистість», - сказала Могеріні.

У цьому зв`язку вона наголосила, що дуже важливо розпочати впровадження необхідних реформ.

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За її словами, програма Кабінету міністрів України є дуже амбітною та не простою. Зокрема, вона зазначила, що багато європейських країн раніше мали схожі проблеми та виклики, але їм вдавалося дати на них гідну відповідь.

Могеріні нагадала, що вчора, 15 грудня, відбулося інавгураційне засідання Ради асоціації. У цьому зв`язку вона наголосила, що ЄС та Україна мають відповідні інструменти та програму для того, щоб реалізувати реформи, щоб вони були відчутними.