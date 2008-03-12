Колесніков чекає, поки Балога набере 10 відсотків?
15:22, 12 березня 2008Політика
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Політик прокоментував "повну маячню"
|Борис Колесніков
Про це він заявив в інтерв`ю виданню «Фокус» №10 від 12 березня 2008 року.
«Ніхто з Партії регіонів не збирається брати участі в жодному новому політпроекті», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.
Він відзначив, що заяви ряду політиків з цього приводу є «цілковитою маячнею».
«Хай ніхто не переживає – бізнес ніколи не зрадить інтересів свого краю», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.
За його словами, в політиці можна шукати партнерів і стратегічних, і ситуативних, але для цього не обов`язково об`єднуватись у нові проекти. «А де нові проекти повинні взяти рейтинг? Ось коли політпроект (не обов`язково В.БАЛОГИ) набере відсотків 10, пройде до парламенту, тоді можна про щось говорити», - наголосив Б.КОЛЕСНІКОВ.
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