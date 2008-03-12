Колесніков чекає, поки Балога набере 10 відсотків?

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ виключає можливість виходу низки членів з Партії регіонів для участі у створенні нового політичного проекту під керівництвом Віктора БАЛОГИ.

Про це він заявив в інтерв`ю виданню «Фокус» №10 від 12 березня 2008 року.

«Ніхто з Партії регіонів не збирається брати участі в жодному новому політпроекті», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він відзначив, що заяви ряду політиків з цього приводу є «цілковитою маячнею».

«Хай ніхто не переживає – бізнес ніколи не зрадить інтересів свого краю», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, в політиці можна шукати партнерів і стратегічних, і ситуативних, але для цього не обов`язково об`єднуватись у нові проекти. «А де нові проекти повинні взяти рейтинг? Ось коли політпроект (не обов`язково В.БАЛОГИ) набере відсотків 10, пройде до парламенту, тоді можна про щось говорити», - наголосив Б.КОЛЕСНІКОВ.