Янукович хоче заслухати не лише Тимошенко, а й ”президентську сторону”

Опозиційний уряд ініціює проведення парламентських слухань з питань енергетичної безпеки і газових відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ на засіданні опозиційного уряду, який він очолює.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що зараз з’являється інформація про нову ціну на газ для України, яка становитиме 321 дол. за тисячу кубометрів газу.

За його словами, це занадто висока ціна, і у разі її встановлення це становитиме загрозу для цілих галузей української економіки.

У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне заслухати під час парламентських слухань звіт уряду щодо газової політики, а також запросити на це засідання президентську сторону.

Також він ініціює створення спеціальної депутатської комісії для з’ясування стану справ у газовій галузі.

«Необхідно дати чесну й об’єктивну оцінку дій уряду в енергетичній сфері», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Крім цього, він закликає розробити спеціальну програму щодо поставок газу в Україну, яка має бути затверджена окремими законом.

За його словами, за результатами парламентських слухань Верховна Рада має ухвалити окрему постанову.