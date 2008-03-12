Тимошенко у вівторок перевірить, чи є в коаліції зрадники

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що демократична коаліція підтримає законопроект про проведення дострокових виборів мера Києва і Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Усі сили, які входять до складу демократичної коаліції, під час виборів до парламенту чітко констатували, що будуть дострокові вибори мера Києва, бо всі розуміють, що ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ - це корупція», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також повідомила, що фракція БЮТ наполягатиме на першочерговому розгляді відповідного законопроекту на черговому засіданні парламенту у вівторок, 18 березня.

«У демократичної коаліції є 228 голосів. Якщо хтось із коаліції за це не проголосує, ми вважатимемо це подвійним стандартом, зрадою киянам і столиці, а ще гірше - що це повне заступництво корупції в Києві», - додала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що фракція БЮТ має намір контролювати хід поіменного голосування у Верховній Раді.

«Я вірю, що демократична коаліція проголосує за дострокові вибори мера і Київради одночасно», - резюмувала голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 березня, Кабмін ухвалив рішення звернутися до Президента з проханням звільнити Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

Водночас уряд прийняв рішення звернутися до Верховної Ради з пропозицією невідкладно розглянути питання, що стосується ухвалення рішення про проведення дострокових виборів мера Києва і Київради.

Крім того, уряд має намір звернутися до Генеральної прокуратури з проханням розслідувати факти порушення законодавства посадовцями КМДА.