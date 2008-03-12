Регіонали заспокоїли Ющенка: від імпічменту нікому краще не стане
16:02, 12 березня 2008Політика
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У ПР немає причин об`єднуватися з БЮТ...
Народний депутат, член фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ не бачить доцільності ситуативного об`єднання його політичної сили з БЮТ для ініціювання процедури імпічменту Президенту України.
Таку думку він висловив в інтерв`ю виданню «Фокус» (№10).
Б.КОЛЕСНІКОВ висловив сумнів, що імпічмент Президентові Віктору ЮЩЕНКУ може кардинально змінити ситуацію в країні. «А що, від імпічменту всі стануть жити щасливо і багато?», - запитав депутат.
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