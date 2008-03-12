Черновецький проситиме Ющенка відправити Кабмін Тимошенко у відставку

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що має намір звернутися до Президента Віктора ЮЩЕНКА з проханням відправити уряд у відставку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Від імені всіх киян я маю намір звернутися до Президента України, як до гаранта Конституції, з проханням відправити уряд у відставку. Повне ігнорування Основного закону України та інших законодавчих актів з боку Кабінету Міністрів демонструє абсолютну правову та управлінську безграмотність деяких його членів. Надумані результати «роботи» комісії я оцінюю як спробу тиску на Президента, на мера Києва і на всіх киян з метою ухвалення неконституційного рішення, яке зневажає права кожного», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За словами мера, «заяви членів Кабінету Міністрів показали, що вища виконавча влада у боротьбі за владу в Києві не зупиниться ні перед чим заради досягнення своїх політичних цілей, за якими прослідковуються бізнес-інтереси”.

Як стверджує Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, “уже стало відомо, що уряд готовий урізати бюджет для мільйонів киян”. “Це не робить йому честі, оскільки, за Конституцією України, Кабінет Міністрів повинен керуватися інтересами держави і громадян», - підкреслив Київський міський голова.

Мер Києва зазначив, що “галопуюча інфляція, зростання цін на бензин та енергоносії не стали об`єктом пильної уваги уряду”. Замість цього, за його словами, Кабінет Міністрів “вибрав тактику відволікання уваги мешканців столиці та всієї України від нагальних проблем шляхом політичних інтриг і популізму”.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, “ці методи шантажу і залякування свідчать, що уряд перестав керуватися здоровим глуздом, а діє за принципом «революційної доцільності», і це у жодному випадку не служить інтересам киян”.

«Зрозумівши, що жодним законними способами не вдається вчинити переворот у Києві, а методи шантажу та тиску стосовно мене не спрацьовують, уряд йде на такий безпрецедентний крок – скорочення бюджету Києва, який цього року став рекордним за всю історію незалежної України. Неважливо, у чиїх інтересах це буде зроблено, але це – не на користь мільйонів киян», – підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 березня, уряд, заслухавши звіт міжвідомчої робочої групи Кабміну з перевірки роботи КМДА, прийняв рішення звернутися до Президента з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

Водночас уряд прийняв рішення звернутися у Верховну Раду з пропозицією невідкладно розглянути питання, що стосується рішення щодо проведення дострокових виборів мера Києва та Київради.

Крім того, уряд має намір звернутися до Генеральної прокуратури з проханням розслідувати факти порушення законодавства посадовцями КМДА.