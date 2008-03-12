Черновецький пропонує Тимошенко ”дуель” на язиках

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє про готовність зустрітися для дискусії у прямому ефірі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Не зважаючи на те, що Юлія Володимирівна завжди ухилялася від діалогу зі мною у прямому ефірі, а діяла іншими методами і чужими руками, я готовий від імені всіх киян зустрітися з нею для відкритої дискусії у прямому ефірі будь-якого телеканалу”, - сказав мер Києва.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив сподівання, що в Ю.ТИМОШЕНКО “вистачить сміливості прямо і чесно пояснити мільйонам киян, чому уряд готовий позбавити їх соціального захисту, нового транспорту, будівництва доріг і розв`язок, обмежити благоустрій і скоротити будівництво соціального житла».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 березня, уряд, заслухавши звіт міжвідомчої робочої групи Кабміну з перевірки роботи КМДА, прийняв рішення звернутися до Президента Віктора ЮЩЕНКА з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

Водночас уряд прийняв рішення звернутися у Верховну Раду з пропозицією невідкладно розглянути питання, що стосується рішення щодо проведення дострокових виборів мера Києва та Київради.

Крім того, уряд має намір звернутися до Генеральної прокуратури з проханням розслідувати факти порушення законодавства посадовцями КМДА