Луценко не виключає своєї участі у виборах мера Києва

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не виключає, що він оприлюднить своє рішення про можливу участь у виборах мера Києва після того, як рішення щодо чинного Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО буде прийнято Верховною Радою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Як тільки Верховна Рада прийме своє рішення, я озвучу своє рішення», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 березня, уряд, заслухавши звіт міжвідомчої робочої групи Кабінету міністрів з перевірки роботи КМДА, прийняв рішення звернутися до Президента з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

Також уряд прийняв рішення звернутися до Верховної Ради з пропозицією невідкладно розглянути питання стосовно проведення дострокових виборів мера Києва та Київради.

Крім того, уряд має намір звернутися до Генеральної прокуратури з проханням розслідувати факти порушення законодавства посадовцями КМДА.