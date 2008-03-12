Соратник Литвина заявляє, що БЮТ і ПР не дадуть Ющенку шансів

Ідею проведення референдуму щодо нової Конституції не підтримує жодна політична сила. Про це, як передає кореспондент УНІАН, на круглому столі, присвяченому темі нової редакції Конституції, заявив народний депутат України Михайло Сирота (блок Литвина).

"Цю ідею не підтримає ані Партія Регіонів, ані Блок Литвина, ані Блок Тимошенко. Її не підтримує й частина “НУ – НС” (послухайте, що кажуть представники “Народної Самоборони”). До речі, вчора на засіданні Комітету з питань правової політики Іван Степанович Плющ проголосував проти законопроекту Президента, яким пропонуються зміни до закону про Конституційний суд, і якими КС фактично виводиться з під впливу Верховної Ради. Так само жодна політична сила не підтримує прийняття Конституції на референдумі. Є заяви всіх політичних сил, окрім “Нашої України”. Тож, якби Віктор Андрійович був політичним самогубцею і виніс це питання на референдум, то жодна політична сила не підтримала б її. Референдум вже можна не розглядати", - сказав народний депутат.

Михайло Сирота зазначив, що зараз вимальовується цікава конфігурація: "Якщо Партія Регіонів та БЮТ домовляться між собою, то вже у цьому скликанні ми отримаємо парламентську модель державного устрою. Причому блок Литвина і комуністи будуть брати у цьому активну участь".