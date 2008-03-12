Тимошенко вже побачила результат своєї боротьби з інфляцією

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що в березні темпи зростання інфляції суттєво зменшаться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам сьогодні на прес-конференції після засідання Кабінету Міністрів.

При цьому прем`єр зазначила, що уряд застосовує антиінфляційні заходи, щоб зупинити «спонтанне зростання цін».

"І я думаю, що ми щомісяця бачитимемо скорочення темпів зростання інфляції. Я в цьому переконана, оскільки перші позитивні наслідки антиінфляційних заходів ми вже бачимо", - завірила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що наполягає на перегляді показника річної інфляції в державному бюджеті на 2008 рік.

На думку голови держави, показник річної інфляції, закладений у бюджеті-2008, очевидно, потребує перегляду, з урахуванням того, зокрема, що вже за два місяці поточного року ця цифра становила близько 5,7%. Президент наголосив, що це питання стосується низки соціальних витрат бюджету: йдеться про корекцію, зокрема, розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії. Голова держави нагадав, що нинішня інфляційна ситуація в Україні пов`язана з кількома чинниками. Серед них - суттєве зростання 2007 року цін виробників, чимале подорожчання продовольчого ринку й адміністративне втручання уряду, зокрема, в діяльність зернового ринку; зростання цін на енергоресурси, у т.ч. нафтопродукти й у світі, і в Україні; неврегульована ситуація на газовому ринку

У держбюджеті на 2008 рік інфляція планується на рівні 9,6%.

За даними Держкомстату, в Україні інфляція в лютому проти січня 2008 року становила 2,7%. З початку поточного року зростання споживчих цін становило 5,7%.

У лютому 2008 р. до лютого минулого року інфляція становила 21,9%.

У січні ц.р. Світовий банк змінив прогноз зростання інфляції в Україні за підсумками 2008 року з 9,6 до 13,8%. Прогноз зростання валового внутрішнього продукту за підсумками поточного року Світовий банк залишив без змін - на рівні 5,5%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році становитиме 11,7%, зростання ВВП - 6%.

У жовтні 2007 року Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз зростання ВВП України 2008 року - з 4,6% до 5,4%.