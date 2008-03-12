Тимошенко кликали до Брюсселя разом з Ющенком, але Балога їй відрадив?

13 березня у Брюсселі відбудеться саміт Європейської народної партії, на якій були запрошені лідери двох українських партій, які мають статус асоційованих членів – партії "Народний Союз Наша Україна” та партії “Батьківщина”.

Як повідомили УНІАН в офісі Європейської народної партії, НСНУ представлятиме Президент України, почесний президент партії Віктор ЮЩЕНКО, “Батьківщину” – віце-прем’єр-міністр України з питань міжнародної та європейської інтеграції Григорій НЕМИРЯ.

В офісі партії не мають інформації щодо причин, за яких українській прем’єр-міністр і лідер “Батьківщини” Юлія ТИМОШЕНКО не зможе прибути до Брюсселя.

Водночас, джерела, близькі до українського уряду, повідомили УНІАН про те, що Ю.ТИМОШЕНКО попросили не здійснювати цей візит з Секретаріату Президента. “Прохання було обґрунтовано тим, що дві перші особи країни не можуть одночасно бути відсутніми в країні”, - сказав співрозмовник агентства.

За даними високопосадового урядовця, який побажав залишитися невідомим, у запрошеннях від Європейської народної партії на ім’я Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЮЩЕНКА підкреслювалося бажання бачити їх обох на саміті.