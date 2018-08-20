Меркель розповіла Порошенку про результати переговорів з Путіним

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель поінформувала президента України Петра Порошенка про результати переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомила прес-служба глави української держави, президент України провів телефонну розмову з канцлером Німеччини.

"Федеральний канцлер проінформувала про результати переговорів з президентом Росії, які відбулися напередодні у Німеччині", - йдеться в повідомленні.

Інших подробиць у прес-службі не повідомили.

Під час розмови Порошенко закликав активізувати зусилля задля звільнення українських заручників, яких незаконно утримують на території Росії та окупованих нею територіях.

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Також сторони домовилися про продовження консультацій на рівні міністрів закордонних справ Нормандського формату щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу.

Крім того, було обговорено низку питань двостороннього порядку денного та домовлено продовжити контакти на найвищому рівні.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня у німецькому Мезеберзі під Берліном в резиденції для почесних гостей уряду ФРН відбулася зустріч канцлера ФРН Ангели Меркель та президента РФ Володимира Путіна. Меркель перед початком переговорів заявила, що Німеччина добиватиметься встановлення режиму тиші на Донбасі до початку нового навчального року.

Напередодні зустрічі Меркель заявила, що не очікує від зустрічі з конкретних результатів.

"Це робоча зустріч, від якої не очікується жодних конкретних результатів, але низка проблем, які нас хвилюють, від України та Сирії до питання економічного співробітництва, настільки велика, що вони мають постійно обговорюватись”, - зазначила Меркель.