Україна поки що не буде просити членства в НАТО

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав в ефірі польського телеканалу TVP Info.

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"Це не означає, що це якась піар-акція, що завтра або післязавтра подамо заявку в НАТО. Ми не будемо цього робити, а будемо негайно реформувати нашу країну таким чином, щоб наша країна відповідала критеріям безпеки", - сказав президент.

Він назвав "відповідальним рішенням" українського народу бажання інтегруватися із Заходом, помітивши, що 67% громадян України підтримують такий напрямок розвитку держави.

Як повідомив президент, після реалізації програми "Стратегія реформ-2020" планується референдум, на якому українці визначилися б, "у якому напрямку хочуть йти далі".

За словами Петра Порошенка, Україна не може залишитися один на один із проблемами, які стоять перед нею, Україна повинна бути частиною системи безпеки - НАТО, чи якоїсь іншої.

Президент також заявив, що українська влада ні в кого не буде просити згоди на те, щоб інтегруватися в євроатлантичне співтовариство.