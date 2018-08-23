Королева Британії Єлизавета II з нагоди Дня незалежності побажала Україні щастя

Королева Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавета II (династія Віндзорів) з нагоди Дня незалежності побажала Україні щастя.

Як йдеться в повідомленні на сайті президента Петра Порошенка, лідери країн світу продовжують надсилати на адресу глави держави вітальні листи з нагоди 27-ї річниці незалежності України.

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«З великою радістю надсилаю вашій високоповажності свої найщиріші привітання з нагоди вашого національного свята, разом з найкращими побажаннями лагідної долі та щастя народу України у наступному році», - йдеться у вітальному листі Єлизавети II.

Також надіслав привітання з національним святом Король Іспанії Феліпе VI та побажав миру і процвітання українському народові.

На адресу глави держави надійшли привітання від великого герцога Люксембургу Анрі та імператора Японії Акіхіто.

«З нагоди Дня незалежності України я з великим задоволенням відправляю вам сердечні привітання та щирі побажання щастя та процвітання вам та народу вашої країни», - йдеться у привітанні імператора Японії.

Герцог Люксембургу Анрі висловив найкращі побажання благополуччя та процвітання українському народу.

Президент Республіки Корея Мун Дже-Ін у привітанні зазначив, що «протягом років наші країни будували тісні відносини дружби та співпраці у широкому колі питань». «Я щиро сподіваюся, що у подальшому ми зможемо зміцнити відносини між нашими країнами шляхом взаємовигідної та орієнтованої на майбутнє співпраці, що сприятиме добробуту та щастю наших народів та поглибить наше взаєморозуміння та дружбу», - наголосив Мун Дже-Ін та побажав «нескінченного процвітання України».

Крім того, привітання надійшли від короля Королівства Саудівська Аравія Салмана бін Абдулазіз Аль Сауда та спадкоємного принца.

«Ми раді висловити вам, ваше високоповажносте, наші найтепліші вітання з нагоди святкування річниці Дня незалежності вашої держави та направити вам наші найщиріші побажання міцного здоров’я та щастя, а народу та уряду дружньої України – розвитку та процвітання», - йдеться у вітанні спадкоємного принца, віце-прем’єр-міністра, міністра оборони Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салман бін Абдулазіз Аль Сауда.

Також вітання вже надійшли від короля Марокко Мохаммеда VI, президента Киргизької Республіки Сооронбая Жеенбекова, президента Мексиканських Сполучених Штатів Енріке Пенья Ньєто, голови Державної ради і Ради Міністрів Республіки Куба Мігеля Діас-Канель Бермудеса, президента Республіки Ірак Фуада Масума, президента Республіки Бенін Патріса Талона, президента Габонської Республіки Алі Бонго Ондімба, лідерів інших країн.

Глави держав бажають дружньому народові України процвітання та благополуччя, а також висловлюють тверду прихильність зміцненню дружніх зв’язків та співробітництва з Україною на користь взаємного розвитку і добробуту.