Лукашенко хоче зустрітися з Порошенком 21 грудня
14:59, 19 грудня 2014Політика
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Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що його український колега Петро Порошенко попросив його про зустріч, вона може відбутися 21 грудня.
REUTERS
"У неділю, швидше за все, ми зустрінемося з президентом України. Він вчора зателефонував мені і попросив, щоб ми якось зустрілися, переговорили з деяких питань, так і я виявляв бажання, тому що нам є про що поговорити в цій ситуації", - сказав Лукашенко в п'ятницю в Мінську, повідомляє РИА Новости.
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Як повідомляв УНІАН, у Білорусі запроваджено тимчасовий 30-відсотковий збір при купівлі валюти юридичними і фізичними особами.
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