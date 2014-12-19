Лукашенко хоче зустрітися з Порошенком 21 грудня

"У неділю, швидше за все, ми зустрінемося з президентом України. Він вчора зателефонував мені і попросив, щоб ми якось зустрілися, переговорили з деяких питань, так і я виявляв бажання, тому що нам є про що поговорити в цій ситуації", - сказав Лукашенко в п'ятницю в Мінську, повідомляє РИА Новости.

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Як повідомляв УНІАН, у Білорусі запроваджено тимчасовий 30-відсотковий збір при купівлі валюти юридичними і фізичними особами.