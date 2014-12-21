Новий президент Румунії підтримує санкції проти Росії

Після що відбувся в п'ятницю в Брюсселі саміту керівників держав ЄС Клаус Йоханніс заявив, що необхідно підтримувати відносини між Росією і Євросоюзу на основі діалогу, передає Радіо Свобода.

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При цьому, однак, за його словами, нині діючі санкції проти Росії «треба зберігати до тих пір, поки збережеться загроза суверенітету України».

Вступник президент Румунії привітав рішення Європейського парламенту збільшити безмитний імпорт фруктів з Молдавії. Йоханнис зазначив, що громадяни європейських країн проявили солідарність з Молдавією в умовах, коли проти цієї країни Росія ввела торгові обмеження.

За словами Йоханніса, спільна зовнішня політика країн-членів ЄС - це одна з основ союзу, і застосування економічних інструментів в цій політиці - реальність міжнародних відносин.

Нагадаємо, у другому турі президентських виборів 16 листопада Йоханнис обійшов на 8% свого конкурента - чинного главу уряду Віктора Понту. У першому турі Понта випереджав Йоханніса на 10%.