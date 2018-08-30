Україна готує угоду з НАТО про трастовий фонд зі знешкодження вибухівки - Міноборони

За словами віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе, для розмінування територій на Донбасі знадобиться 15 років.

Міністерство оборони України готує до підписання угоду між Кабінетом Міністрів України та НАТО про реалізацію проекту трастового фонду зі знешкодження вибухонебезпечних предметів та протидії саморобним вибуховим пристроям.

Про це розповів начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності полковник Максим Комісаров під час брифінгу в прес-центрі Міноборони, повідомляється на сайті міністерства.

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"Вчора на засіданні Уряду було схвалено рішення про підписання цієї Угоди українською стороною. Нам залишилось підписати її тільки зі стороною НАТО. Після підписання зазначеного документу у нас з’явиться Трастовий фонд, який допомагатиме знищувати саморобні вибухові пристрої та очищати нашу територію від вибухонебезпечних предметів", - розповів офіцер.

Наразі працюють 8 трастових фондів НАТО на підтримку України, які використовуються для розвитку оперативних спроможностей та сприяння загальній трансформації ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, у березні віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що на розмінування територій на Донбасі може знадобитися 15 років в тому разі, якщо бойові дії будуть завершені незабаром.