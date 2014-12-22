Савченко заявила у суді, що є військовополоненою

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Савченко заявила з СІЗО через відеозв'язок.

"Я є викраденою людиною, перевезеною незаконно з території України на територію Росії. Я є військовополоненою, і будь-які дії стосовно мені з боку РФ є незаконними і просто фарсом", - сказала Савченко.

Вона наголосила, що злочин, у скоєнні якого її обвинувачують, вона не здійснювала.

"Бажаю, щоб слідство якнайшвидше розглянуло і довело цю справу до кінця, а не затягувало і чекало політичного рішення. У своїй справі я хочу справедливого виправдання", - наголосила Савченко.

Савченко не доставили в зал суду, і вона спілкувалася із залом суду через відеозв'язок. Вона була за традицією одягнена у футболку, на якій зображений герб України.

Савченко спілкувалася з суддею українською мовою за допомогою перекладача.

Читайте такожСавченко перебуває в одиночній камері та не збирається припиняти голодування після 22 грудняПеред початком суду адвокат Марк Фейгін звернувся до судді з пропозицією залучити до справи документ Верховної Ради України, що підтверджує обрання Савченко депутатом українського парламенту, а також звернення Верховної Ради до російських колег і президента РФ із закликом звільнити Савченко. Рішенням суду документи долучені до справи.

На засіданні суду присутні народні депутати України Григорій Немиря, Олексій Рябчин, Іван Крулько, а також представник консульського відділу при посольстві України в Москві.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її перевезли до Росії. Як стверджує російське слідство, під час військових дій у районі Луганська в червні Савченко вступила в батальйон «Айдар». Нібито дізнавшись координати розташування групи російських співробітників ВДТРК та інших цивільних осіб під Луганськом, вона нібито передала ці координати бойовикам, а потім саме по цих координатах було здійснено мінометний постріл, в результаті якого загинули співробітники ВДТРК Ігор Корнелюк і Антон Волошин. Також у Росії льотчицю обвинуватили в незаконному перетині кордону.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина».

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

Захист Савченко звернувся до Слідчого комітету Росії з проханням про припинення кримінальної справи, виходячи з її статусу військовополоненої.

15 грудня Савченко, яка перебуває в московському СІЗО, оголосила голодування.