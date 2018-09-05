Слухання справи про держзраду Януковича довелося б почати заново, якби суддя Дев'ятко не пройшов оцінювання

Громадська рада доброчесності при ВККСУ мала претензії до судді Дев'ятка через переслідування учасників Революції гідності.

Слухання справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича довелося б розпочати спочатку, у разі непроходження кваліфікаційного оцінювання головуючим суддею Владиславом Дев'ятком.

Читайте такожСуд у справі Януковича відмовив адвокатам у повторному допиті Порошенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков заявив на експертній дискусії «Конкурс до Вищого антикорупційного суду. Quo vadis?».

«Цей суддя є головуючим у справі Януковича, яка триває вже півтора року. Саме він розглядав справу роти «Торнадо». Саме він приймав рішення щодо відомого судді-колядника зі Львова (колишній голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич - УНІАН). Дев'ятко здав тест, практичне завдання. На нього є довідка з НАБУ (Національне антикорупційне бюро України – УНІАН), з НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції – УНІАН), є інформація від ГРД (Громадська рада доброчесності – УНІАН). Він пройшов співбесіду, яка тривала 3 години. І якби комісія не прийняла рішення, яке дозволило Дев'ятку працювати, то ми мали би рекомендувати його до звільнення, а це означало б, поміж іншим, зупинку справи Януковича і слухання її з самого початку», - сказав Козьяков. Він наголосив, що рішення комісії стосовно Дев'ятка не є політичним.

Як відомо, в кінці липня у ВККСУ заявили, що головуючий у справі про держзраду Януковича суддя Дев'ятко пройшов процедуру кваліфікаційного оцінювання і визнаний відповідним займаній посаді.

Громадська рада доброчесності при ВККСУ мала претензії до судді Дев'ятка через переслідування учасників Революції гідності.